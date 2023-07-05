Video Ekonomi SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı kesinleşti! İşte yeni memur maaşları | Video
SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı kesinleşti! İşte yeni memur maaşları | Video

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı kesinleşti! İşte yeni memur maaşları | Video

05.07.2023 | 12:42

Temmuz emekli maaşı zammı ve memurun maaş artışları refah payı hariç belli oldu. 'Emekli zammı ne kadar oldu' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. Emekli maaşı düzenlemesiyle milyonların alım gücü yükselecek. Bugün TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 2023 Temmuz emekliye zam rakamları refah payı hariç kesinleşti. Bundan sonra SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ve memura refah düzenlemesi için Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma devreye girecek ve ek zam belli olacak. 3 veri emekli zammı için referans oldu. Peki emekliye zam ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

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