SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin gözü Kabine'nin kararlarında! | Video
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Son dakika haberi...Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için detaylar bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Yaklaşık 600 bin sözleşmeli memur için beklenen haber geldi. Konunun Kabine Toplantısı'nda değerlendirilerek Başkan Erdoğan'ın bugün sözleşmeli memura kadro için müjdeyi vermesi bekleniyor. Peki düzenleme kimleri kapsıyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber'de merak edilen soruları yanıtladı.