Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Tatilin Kazananı Sizsiniz!

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın yaz sezonuna özel beklenen kampanyası başladı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına özel 4.500 TL taksitle Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan tapulu devre mülke sahip olabileceklerini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Yeni nesil devre mülk konseptiyle geliştirdiğimiz Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da başlattığımız kampanyaya özel tapulu devre mülkleri yaz sezonu için vade farksız 4.500 TL taksitle satışa sunuyoruz. Üstelik bu kampanyamız özelinde kredisiz ve vade farksız olarak Sur Yapı bünyesinde taksitlendirerek ödeme imkânı sağlıyoruz” dedi. Kampanya 10 Temmuz tarihinde sona eriyor.