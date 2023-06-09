Video Ekonomi TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı | Video
TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı | Video

TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı | Video

09.06.2023 | 17:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

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