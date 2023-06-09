TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı | Video
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı | Video 09.06.2023 | 17:08
03:01
02:10
Asgari ücret ne kadar olacak? Hangi rakamlar gündemde? | Video 09.06.2023 | 13:48
04:39
02:43
"Kira yasası" geliyor! 8 milyon kiracıya koruma kalkanı | Video 09.06.2023 | 09:58
06:50
Zam mesaisi başladı! İşte ekonomide atılacak adımlar | Video 08.06.2023 | 09:30
00:55
03:14
01:29
Gram altın yeni rekorunu kırdı! Altında yükseliş sürecek mi? | Video 07.06.2023 | 12:31
06:50
04:02
Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK, Bağ-Kur primleri eşitleniyor | Video 07.06.2023 | 12:19
09:07
00:55
02:19
06:12
04:10
02:04
10:23
12:49