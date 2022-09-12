TOKİ Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için açıklaması bekleniyor. Öte yandan uygun fiyata kolay ödeme imkanı ile konut ve arsa almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor. İşte tarihin en büyük sosyal konut projesi başvuru şartları.