Zam mesaisi başladı! İşte ekonomide atılacak adımlar | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısında yaşanan ekonomik sorunların çözümünde izlenecek yol haritasını anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız" derken öncelik dar gelirli vatandaşı korumak olacak. Enflasyonun dar gelirliler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak politikalara hız verilecek. Vatandaşa yansıyan enerji maliyetleri, kira harcamaları düşürülecek.
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