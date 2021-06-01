Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümde nefes kesen sahne: Parayla ortada kalana yazık değil şendul denir! | Video

Hayat mottosu... Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşacak. Eşkıya yeni bölümde, eşini evlendiği gün kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, hastanade de bir hamle yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüme ilişkin detaylar ve atv canlı yayın ekranı aşağıda yer alıyor.