1 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı 1 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 873 koronavirüs vakası tespit edildi. 210 kişi hayatını kaybederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonbahar şartlarını hatırlatarak vatandaşları uyardı. Bakan Koca "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı. İşte koronavirüs tablosunda son durum...