Video Haber 1 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video
1 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video

1 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video

01.10.2021 | 20:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

1 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 03:26
1 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 01.10.2021 | 20:23
Kendini arayan adam Beyhan Mutlu o günü A Haber’e anlattı | Video 03:50
Kendini arayan adam Beyhan Mutlu o günü A Haber’e anlattı | Video 01.10.2021 | 20:03
Mahmut Övür | CHP’ye göre Kürt Sorunu nedir? 04:47
Mahmut Övür | CHP’ye göre Kürt Sorunu nedir? 01.10.2021 | 18:39
Hilal Kaplan | Ülkü Ocakları ilk adım 04:12
Hilal Kaplan | Ülkü Ocakları ilk adım 01.10.2021 | 18:17
Melih Altınok | Doktor Hanım mı yoksa bizimkiler mi daha iyi kıvırttı? 04:32
Melih Altınok | Doktor Hanım mı yoksa bizimkiler mi daha iyi kıvırttı? 01.10.2021 | 18:16
Asıl kim engelliyor? “Engelleniyorum” diyen İmamoğlu, Beykoz Millet Bahçesi’ni veto ederek engelledi | Video 01:32
Asıl kim engelliyor? “Engelleniyorum” diyen İmamoğlu, Beykoz Millet Bahçesi’ni veto ederek engelledi | Video 01.10.2021 | 17:38
MSB, bu görüntülerle açıkladı Toplam 4 PKK’lı etkisiz | Video 00:25
MSB, bu görüntülerle açıkladı "Toplam 4 PKK'lı etkisiz" | Video 01.10.2021 | 16:52
Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Video 00:50
Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Video 01.10.2021 | 16:38
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM’de yemin etti | Video 01:12
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM’de yemin etti | Video 01.10.2021 | 15:33
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütlere karşı her zaman gençleri bilinçlendirmiştir | Video 09:52
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütlere karşı her zaman gençleri bilinçlendirmiştir" | Video 01.10.2021 | 15:08
Başkan Erdoğan: 2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz | Video 00:36
Başkan Erdoğan: "2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz" | Video 01.10.2021 | 15:20
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de yeni anayasa mesajı: En güzel 2023 hediyesi olacaktır | Video 50:04
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa mesajı: "En güzel 2023 hediyesi olacaktır" | Video 01.10.2021 | 15:08
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe | Video 01:07
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe | Video 01.10.2021 | 14:43
TBMM Başkanı Şentop, Meclis’in açılışında konuştu Mavi Vatan’da gözü olanları defederiz | Video 10:47
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in açılışında konuştu "Mavi Vatan'da gözü olanları defederiz" | Video 01.10.2021 | 14:14
İzmir Metro’ya grev kararı asıldı | Video 05:27
İzmir Metro’ya grev kararı asıldı | Video 01.10.2021 | 14:05
Yeni yasama yılı başlıyor. Başkan Erdoğan, TBMM’de | Video 03:55
Yeni yasama yılı başlıyor. Başkan Erdoğan, TBMM'de | Video 01.10.2021 | 13:55
FETÖ’nün adliye yapılanmasına darbe: 13 kişi itirafçı oldu | Video 01:30
FETÖ’nün adliye yapılanmasına darbe: 13 kişi itirafçı oldu | Video 01.10.2021 | 11:40
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı hakkında açıklama 01:42
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı hakkında açıklama 01.10.2021 | 11:01
Mehmet Barlas | Erdoğan her şeyi açıklıyor 02:27
Mehmet Barlas | Erdoğan her şeyi açıklıyor 01.10.2021 | 10:59
Engin Ardıç | Müşkül mevki 02:25
Engin Ardıç | Müşkül mevki 01.10.2021 | 10:51

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı 1 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 873 koronavirüs vakası tespit edildi. 210 kişi hayatını kaybederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonbahar şartlarını hatırlatarak vatandaşları uyardı. Bakan Koca "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı. İşte koronavirüs tablosunda son durum...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA