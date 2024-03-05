Video Haber 11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

05.03.2024 | 09:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-4 Operasyonları' kapsamında 1 ton 180 Kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucuyu imal eden, ticaretini yapan ve sokakta satan 27 kişinin yakalandığını kaydederek, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde 'NARKOÇELİK-4 Operasyonları' düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına ilişki şu şekilde bilgi verdi:
"İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takipli KOM faaliyeti sonucu tespit edilen uyuşturucu imalathanesinde yapılan operasyonda, 750 lt (682 kg) sıvı olmak üzere toplam 835 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 Zehir imalatçısı yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 342 kg esrar ele geçirildi. 9 Zehir Taciri yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kg kubar esrar, 3.5 kg skunk, bin 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı. Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8 bin 260 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8 bin 834 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı. Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 226 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1510 adet sentetik ecza geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 590 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kg esrar, Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 7 adet uyuşturucu hap, Muhtelif miktarda kokain ve esrar ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 58 kg esrar ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg sentetik bonzai ele geçirildi."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01:01
11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 05.03.2024 | 09:23
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz 31:45
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum "Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz" 05.03.2024 | 07:00
Çanakkale’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi 02:17
Çanakkale’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi 04.03.2024 | 22:23
Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Süha Özden depremi A Haber’e değerlendirdi 02:55
Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Süha Özden depremi A Haber'e değerlendirdi 04.03.2024 | 22:10
Çanakkale’deki deprem anından ilk görüntüler 00:24
Çanakkale'deki deprem anından ilk görüntüler 04.03.2024 | 22:09
A Haber muhabiri 4,9 büyüklüğünde depremin hissedildiği Bursa’dan aktardı 02:20
A Haber muhabiri 4,9 büyüklüğünde depremin hissedildiği Bursa'dan aktardı 04.03.2024 | 22:05
SON DAKİKA | Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem! 03:30
SON DAKİKA | Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! 04.03.2024 | 21:58
Mecidiyeköy metrobüs durağında insan seli 00:58
Mecidiyeköy metrobüs durağında insan seli 04.03.2024 | 20:53
Gümüşhane’de el freni çekilmeyen cip 10 metrelik duvardan düştü, sürücü son anda kurtuldu 01:26
Gümüşhane’de el freni çekilmeyen cip 10 metrelik duvardan düştü, sürücü son anda kurtuldu 04.03.2024 | 20:25
Başkan Erdoğan: Çalışan ve emeklinin gelirini artıracağız 02:06
Başkan Erdoğan: Çalışan ve emeklinin gelirini artıracağız 04.03.2024 | 18:56
Başkan Erdoğan: Ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor 04:42
Başkan Erdoğan: Ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor 04.03.2024 | 18:54
Son dakika: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 34:12
Son dakika: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 04.03.2024 | 18:50
Avcılar’da ilginç olay: Evini emlakçıya kiraya verdi, emlakçı daireye 30 yatak koyup başkalarına kiraladı 02:02
Avcılar'da ilginç olay: Evini emlakçıya kiraya verdi, emlakçı daireye 30 yatak koyup başkalarına kiraladı 04.03.2024 | 18:13
Üsküdar Çocuk Köyü açıldı! Murat Kurum açılışını yaptı | Video 04:25
Üsküdar Çocuk Köyü açıldı! Murat Kurum açılışını yaptı | Video 04.03.2024 | 15:47
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl? | Video 06:27
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl? | Video 04.03.2024 | 15:44
ABD’den PKK/YPG/SDG’ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var | Video 02:52
ABD'den PKK/YPG/SDG'ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var | Video 04.03.2024 | 15:15
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi | Video 01:51
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi | Video 04.03.2024 | 14:46
CHP ile DEM Parti arasında İstanbul’da nasıl bir anlaşma yapıldı? | Video 10:01
CHP ile DEM Parti arasında İstanbul’da nasıl bir anlaşma yapıldı? | Video 04.03.2024 | 13:46
“Mahzen-3” operasyonlarında 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi | Video 02:11
“Mahzen-3” operasyonlarında 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi | Video 04.03.2024 | 09:07
Murat Kurum: Nisan gelecek yüzler gülecek | Video 01:17
Murat Kurum: Nisan gelecek yüzler gülecek | Video 04.03.2024 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA