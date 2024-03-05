11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 05.03.2024 | 09:23 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-4 Operasyonları' kapsamında 1 ton 180 Kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucuyu imal eden, ticaretini yapan ve sokakta satan 27 kişinin yakalandığını kaydederek, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde 'NARKOÇELİK-4 Operasyonları' düzenlendi" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına ilişki şu şekilde bilgi verdi:"İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takipli KOM faaliyeti sonucu tespit edilen uyuşturucu imalathanesinde yapılan operasyonda, 750 lt (682 kg) sıvı olmak üzere toplam 835 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 Zehir imalatçısı yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 342 kg esrar ele geçirildi. 9 Zehir Taciri yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kg kubar esrar, 3.5 kg skunk, bin 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı. Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8 bin 260 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8 bin 834 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı. Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 226 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1510 adet sentetik ecza geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 590 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kg esrar, Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 7 adet uyuşturucu hap, Muhtelif miktarda kokain ve esrar ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 58 kg esrar ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg sentetik bonzai ele geçirildi."