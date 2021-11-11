Video Haber 11 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video
11 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

11 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

11.11.2021 | 21:53

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vefat ve vaka sayıları...

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