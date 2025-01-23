77 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkokapan-9” operasyonları: 2 bin 795 şüpheli yakalandı | Video 23.01.2025 | 08:45 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden “Narkokapan-9” operasyonları ile 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 77 ilde emniyet güçleri tarafından son iki haftadır devam eden "Narkokapan-9" operasyonları düzenlendi. 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 2 bin 795 şüpheli yakalandı.