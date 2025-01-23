77 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkokapan-9” operasyonları: 2 bin 795 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden “Narkokapan-9” operasyonları ile 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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