ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Masada 6 kritik dosya var: Öncelikli gündem ise Gazze... | Video

İsrail'in 30 gündür Gazze'ye yönelik saldırıları, Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise 7 Ekim'den bu yana 3. Kez İsrail'e gitti. Bu gece ise Türkiye'ye geldi. Esenboğa Havalimanı'nda yalnızca Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı tarafından karşılanan Blinken, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek... İkili İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere terörle mücadele ve İsveç'in NATO üyeliği konularını görüşecek. Edinilen son dakika habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.