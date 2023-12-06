ABD’de üniversitede silahlı saldırı alarmı
ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi’nde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
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