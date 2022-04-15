ABD'li komutan Kurilla, PKK elebaşı Şahin'le buluştu! ABD'nin yeni PKK planı ne? | Video
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Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler (CENTCOM) yeni komutanı Michel Erik Kurilla, Suriye'de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. ABD'nin terör örgütü hamiliğini devam ettirme arzusu sürerken bu görüşmenin perde arkasındaki kirli amacı da ortaya saçıldı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede görüşmenin arka planındaki asıl niyete dikkat çekti. Ağar, 'Ukrayna'nın yerinde Türkiye olsaydı. Rusya ile karşı karşıya geldiğimiz bir durumda sınırımızda 40 bin kilometrelik alana mevzilenmiş teröristler nasıl kullanılırdı?" diye sordu.