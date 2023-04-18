Afyonkarahisar’da örgüt üyelerine darbe
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 4 kişi tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Afyonkarahisar’da örgüt üyelerine darbe 18.04.2023 | 15:18
39:29
01:07
"Marmaris'i şantiyeye çevirdiler" 18.04.2023 | 15:13
00:28
Polatlı’da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulundu | Video 18.04.2023 | 14:58
03:24
Togg’un ilk mağazası açıldı! İşte Togg deneyim ve teslimat noktaları | Video 18.04.2023 | 14:36
02:05
Bakan Kasapoğlu: "Bizi İzmir’in her yerinde görebilirsiniz" | Video 18.04.2023 | 14:36
00:15
Selçuk Bayraktar KIZILELMA'dan yeni görüntü paylaştı | Video 18.04.2023 | 14:08
02:29
İlk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 raylara iniyor | Video 18.04.2023 | 12:24
09:54
Başkan Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti | Video 18.04.2023 | 08:09
00:54
02:09
02:10
00:31
00:40
Kadir Gecesi’ndeki siyasi propagandaya vatandaşlardan tepki | Video 17.04.2023 | 21:59
06:23
23:29
02:41
41:11
06:50
İçişleri Bakanı Soylu: “Türkiye’deki terörist sayısı 86’ya düştü” | Video 17.04.2023 | 14:54