Ahmet Kaya’nın ölüm yıl dönümünde ‘taklit ediyor’ davası! İsmail Yılmaz olayı anlattı: Dezavantajını yaşıyorum!

Geçtiğimiz gün vefatının 23. yıl dönümü olan Ahmet Kaya’ nın eşi Gülten Kaya mahkeme koridorlarında... Rahmetli eşi Ahmet Kaya'nın ses rengi ve tonlamasıyla protez şarkılar seslendiren İsmail Yılmaz isimli şarkıcıya Gülten Kaya dava açmak için avukatlarına talimat verdi. İsmail Yılmaz, bugün ATV habere açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Kaya’nın taklidi olan İsmail Yılmaz’ın o açıklamaları!