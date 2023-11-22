Ahmet Kaya’nın ölüm yıl dönümünde ‘taklit ediyor’ davası! İsmail Yılmaz olayı anlattı: Dezavantajını yaşıyorum!
Geçtiğimiz gün vefatının 23. yıl dönümü olan Ahmet Kaya’ nın eşi Gülten Kaya mahkeme koridorlarında... Rahmetli eşi Ahmet Kaya'nın ses rengi ve tonlamasıyla protez şarkılar seslendiren İsmail Yılmaz isimli şarkıcıya Gülten Kaya dava açmak için avukatlarına talimat verdi. İsmail Yılmaz, bugün ATV habere açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Kaya’nın taklidi olan İsmail Yılmaz’ın o açıklamaları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
ABD-Kanada sınırında araçta patlama 22.11.2023 | 22:15
00:37
Rusya’da iki tren çarpıştı: 25 yaralı 22.11.2023 | 22:15
01:37
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı 22.11.2023 | 22:15
00:34
Bakan Güler, Moldova’lı mevkidaşı ile görüştü 22.11.2023 | 22:15
00:35
Banu Parlak gözaltına alındı! Polis evinde ruhsatsız silah buldu 22.11.2023 | 22:56
02:01
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı 22.11.2023 | 22:15
00:10
02:21
İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 52 ölü 22.11.2023 | 22:15
03:02
00:58
04:27
02:42
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu | Video 22.11.2023 | 09:50
01:07
03:08
Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde tekne yangını paniğe neden oldu 22.11.2023 | 00:41
01:46
Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi 21.11.2023 | 23:52
00:15
Siirt’te kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı 21.11.2023 | 23:51
00:42
Servis minibüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu 21.11.2023 | 21:45
00:10
Filiz Akın’dan kötü haber! Filiz Akın hastaneye kaldırıldı! 21.11.2023 | 19:48
01:19
Kongo'da stadyumda askeri personel seçmeleri sırasında izdiham: 37 ölü 21.11.2023 | 18:15
06:08
Gazze'den tahliye edilen 107 kişi daha İstanbul’a getirildi 21.11.2023 | 17:57