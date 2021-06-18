AK Parti binasına molotoflu saldırıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan tepki! | Video
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Akşam saatlerinde Diyarbakır Hani İlçesinde AK Parti teşkilatının bulunduğu binaya Molotof kokteyli saldırı yapıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Kurtulmuş; "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır" ifadelerine yer verdi.