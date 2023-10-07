AK Parti Kongresi tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan teşekkür konuşması | Video
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yaparken, "CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur." dedi.
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