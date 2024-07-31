AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail bölgede savaşın tetiğini çekti" | Video
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hamas Lideri Haniye'nin suikastına sert tepki gösteren Çelik, "İsrail bugün bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. Bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit etmektedir. İsrail’e bir saldırı olursa korumaya hazırız dedi ABD. Bölgede tehdit olan İsrail’dir." ifadelerini kullandı.
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