AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'de önemli açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Yankı Bağcıoğlu'nun sokak çağrısıyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bağcıoğlu'nun emekli askerleri örgütlemeye çalıştığını belirten Çelik, "Bunun adı doğrudan bir vesayet artığı yaklaşımdır. Bunun başka bir izahı yoktur." dedi.
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