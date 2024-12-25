AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'de önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Yankı Bağcıoğlu'nun sokak çağrısıyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bağcıoğlu'nun emekli askerleri örgütlemeye çalıştığını belirten Çelik, "Bunun adı doğrudan bir vesayet artığı yaklaşımdır. Bunun başka bir izahı yoktur." dedi.