Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'de önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'de önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'de önemli açıklamalar

25.12.2024 | 21:32

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Yankı Bağcıoğlu'nun sokak çağrısıyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bağcıoğlu'nun emekli askerleri örgütlemeye çalıştığını belirten Çelik, "Bunun adı doğrudan bir vesayet artığı yaklaşımdır. Bunun başka bir izahı yoktur." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de önemli açıklamalar 08:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'de önemli açıklamalar 25.12.2024 | 21:32
Başkan Erdoğan Bursa’ya gidecek | Video 05:01
Başkan Erdoğan Bursa’ya gidecek | Video 25.12.2024 | 15:14
İstanbul’da 51 öğrenci İBB’nin dağıttığı kumanyadan hastanelik oldu | Video 00:18
İstanbul'da 51 öğrenci İBB’nin dağıttığı kumanyadan hastanelik oldu | Video 25.12.2024 | 15:01
Kayseri’de çelik eşya üretim atölyesinde patlama: 3 yaralı 02:24
Kayseri'de çelik eşya üretim atölyesinde patlama: 3 yaralı 25.12.2024 | 14:48
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere tepki: SGK borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz | Video 59:42
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki: "SGK borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz" | Video 25.12.2024 | 13:46
MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:26
MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi | Video 25.12.2024 | 12:11
Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! İşte kazadan kurtulanların ilk görüntüsü | Video 19:11
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte kazadan kurtulanların ilk görüntüsü | Video 25.12.2024 | 10:58
Asgari ücret %30 zamlandı! Yeni asgari ücretle diğer ödemeler ne kadar oldu? | Video 13:38
Asgari ücret %30 zamlandı! Yeni asgari ücretle diğer ödemeler ne kadar oldu? | Video 25.12.2024 | 10:33
SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı böyle düştü! Korkutan anlar kamerada | Video 00:52
SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı böyle düştü! Korkutan anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 10:22
THY’nin Sidney uçuşunda kabin memurları enstrüman çaldı | Video 00:30
THY'nin Sidney uçuşunda kabin memurları enstrüman çaldı | Video 24.12.2024 | 13:29
İstanbul’da FETÖ/PDY operasyonu: Gri kategorideki adam ve eşi yakalandı | Video 00:33
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: Gri kategorideki adam ve eşi yakalandı | Video 24.12.2024 | 11:39
SON DAKİKA: Balıkesir’de fabrikada patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var! | Video 09:57
SON DAKİKA: Balıkesir'de fabrikada patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var! | Video 24.12.2024 | 09:56
On binler 1 Ocak’ta Gazze için Galata Köprüsü’nde buluşacak | Video 02:12
On binler 1 Ocak'ta Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşacak | Video 23.12.2024 | 16:36
Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı | Video 01:12
Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı | Video 23.12.2024 | 15:47
Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde Gazze için toplanma çağrısı | Video 06:14
Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde Gazze için toplanma çağrısı | Video 23.12.2024 | 14:44
Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde düzenlenecek buluşma için ortak çağrı | Video 00:16
Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek buluşma için ortak çağrı | Video 23.12.2024 | 12:41
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? | Video 07:42
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? | Video 23.12.2024 | 12:28
MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye’nin asıl gücü ve güvencesi Cumhur İttifakı’dır | Video 14:24
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin asıl gücü ve güvencesi Cumhur İttifakı'dır" | Video 22.12.2024 | 15:59
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı 20:55
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı 21.12.2024 | 18:44
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | Video 31:06
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video 21.12.2024 | 16:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA