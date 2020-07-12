AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli Ayasofya açıklaması | Video
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınına katılarak Ayasofya Camii ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'nin kararla ilgili henüz bir açıklama yapmadığına dikkat çekerek, ''Bu karara itiraz etmekle sessiz kalmak arasında fark yok'' ifadelerini kullandı.
Ayasofya'daki kültürel mirasın sonuna kadar korunacağını kaydeden Çelik, CHP'nin sessizliğiyle ilgili, ''Bu karara itiraz etmekle sessiz kalmak arasında fark yok'' dedi.
Partilere çağrıda bulunan sözcü Çelik, ''Partilerin yapması gereken kararın kıymetini ifade etmek'' ifadelerini kullandı.