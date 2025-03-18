Video Haber AK Parti'nin Çanakkale Zaferi temalı filmi, izleyenleri duygulandırdı | Video
AK Parti'nin Çanakkale Zaferi temalı filmi, izleyenleri duygulandırdı | Video

AK Parti'nin Çanakkale Zaferi temalı filmi, izleyenleri duygulandırdı | Video

18.03.2025 | 09:43

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle AK Parti'nin hazırladığı video, büyük beğeni topladı. "Taburcu" kelimesinin anlamının da anlatıldığı video, "Çanakkale Savaşı boyunca, her günü tekbirle karşılayan ve her şafakta dirilen bir inançla Çanakkale’yi geçilmez kılan kahraman askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz… Onlar bizim için Şafakta Dirilenler" notuyla paylaşıldı.

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