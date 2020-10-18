Aliyev'den son dakika açıklaması! Bir bölge daha işgalden kurtuldu | Video

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan stratejik Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında "Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi" sözleri ile müjdeli haberi duyurdu.