Video Haber Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı: 2 yaralı

14.11.2023 | 23:12

Almanya’da bir polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Polisin açtığı ateş sırasında saldırgan ve yoldan geçen bir kişi yaralandı.

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