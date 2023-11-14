Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Almanya’da bir polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Polisin açtığı ateş sırasında saldırgan ve yoldan geçen bir kişi yaralandı.