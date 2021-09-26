Video Haber Almanya sandık başına gitti! Sandık çıkış anketinin sonucu açıklandı | Video

Almanya sandık başına gitti! Sandık çıkış anketinin sonucu açıklandı | Video

Almanya sandık başına gitti! Sandık çıkış anketinin sonucu açıklandı | Video
26.09.2021 | 19:33

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Son dakika haberleri: Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.

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