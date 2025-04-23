Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu: Bakan Tekin çocuklarla birlikte ziyaret etti | Video

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beraberindeki çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Tekin paylaştığı mesajda ise, bugün milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini bildirdi.