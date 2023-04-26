Video Haber Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek | Video
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek | Video

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek | Video

26.04.2023 | 10:40

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk yolculuğuna çıkacak. Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate, Ankara-Yozgat arası da 1 saate indirildi.

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