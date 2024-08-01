Ankara'da ABD ile Rusya'nın casus takası! İşte canlı yayında o anlar | Video
Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir takasının Ankara’da MİT koordinasyonunda gerçekleştirileceği öğrenildi.
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