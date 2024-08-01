Video Haber Ankara'da ABD ile Rusya'nın casus takası! İşte canlı yayında o anlar | Video
Ankara'da ABD ile Rusya'nın casus takası! İşte canlı yayında o anlar | Video

Ankara'da ABD ile Rusya'nın casus takası! İşte canlı yayında o anlar | Video

01.08.2024 | 16:40

Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir takasının Ankara’da MİT koordinasyonunda gerçekleştirileceği öğrenildi.

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