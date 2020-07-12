Ankara'da yüksek su faturaları gündemde... Yüksek su faturaları yeniden incelenecek | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:44
Son dakika: Heybeliada'da orman yangını! Müdahale sürüyor! | Video 12.07.2020 | 18:06
02:40
'15 Temmuz Zaferi' dijital gösterim merkezlerinde yaşatılıyor! | Video 12.07.2020 | 17:39
00:51
Fatsa’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında | Video 12.07.2020 | 17:40
02:42
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması | Video 12.07.2020 | 17:00
00:57
02:00
01:13
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı | Video 12.07.2020 | 16:56
00:41
İsrailli oyuncudan Filistinli çocuklara ırkçı video 12.07.2020 | 16:51
02:20
02:20
Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu! Tam 26 km | Video 12.07.2020 | 16:23
06:28
Vatandaşlar Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar | Video 12.07.2020 | 14:49
00:39
Metro'da iğrenç olay! Taciz anında yaşananlar böyle görüntülendi | Video 12.07.2020 | 13:55
00:12
02:02
02:19
Vekiller Ayasofya kararını sevinçle karşıladı! | Video 12.07.2020 | 13:14
03:10
00:16
Vicdansızlık… Bebeği surların dibine terk ettiler | Video 12.07.2020 | 12:55
03:28
Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti | Video 12.07.2020 | 12:01
00:09
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısına yüksek su faturaları damgasını vurdu. Ankaralıların belini büken yüksek su faturalarıyla ilgili AK Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a tepki geldi. Faturaların tekrar okunması gerektiği çağrısı yapıldı ve fazla faturaların ücretlerinin iade edilmesi gerektiği vurgulandı. Görüşmeler sonunda yüksek su faturalarının yeniden incelenmesi oybirliği ile kabul edildi.