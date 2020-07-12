Ankara'da yüksek su faturaları gündemde... Yüksek su faturaları yeniden incelenecek | Video

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısına yüksek su faturaları damgasını vurdu. Ankaralıların belini büken yüksek su faturalarıyla ilgili AK Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a tepki geldi. Faturaların tekrar okunması gerektiği çağrısı yapıldı ve fazla faturaların ücretlerinin iade edilmesi gerektiği vurgulandı. Görüşmeler sonunda yüksek su faturalarının yeniden incelenmesi oybirliği ile kabul edildi.