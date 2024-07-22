Video Haber Ankaralı’nın metro çilesi bitmiyor! Hem yeni metro yapılmadı hem olan işletilemiyor
Ankaralı’nın metro çilesi bitmiyor! Hem yeni metro yapılmadı hem olan işletilemiyor

Ankaralı’nın metro çilesi bitmiyor! Hem yeni metro yapılmadı hem olan işletilemiyor

22.07.2024 | 20:34

Ankara metrosunda meydana gelen arıza, ve seferlerin durması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Koru-OSB Törekent seferini yapan metro, Milli Kütüphane durağında "teknik arıza" anonsuyla durdu. Dakikalarca beklemek zorunda kalan yolcular, sıcak hava nedeniyle metroyu terk etmek zorunda kaldı.

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