Video Haber ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi | Video
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi | Video

ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi | Video

20.02.2025 | 16:04

ASELSAN’ın GÖKTAN Projesinde atışlı test faaliyeti başarıyla tamamlandı. GÖKTAN Sistemi ile hava platformlarından atılan TOLUN Mühimmatına karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılmış oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ASELSAN'IN ürün gamına GÖKTAN Sistemi eklendi. GÖKTAN'ın 18 Şubat'ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN'ın TOLUN Mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

HEDEFE TAM İSABET
GÖKTAN Projesi ile TOLUN'a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletimi sağlandı. Test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN'un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı.

Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V iş birliği ile gerçekleştirildi.
Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Eğik atış yapabilen GÖKTAN'ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliğini bulunuyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi | Video 02:00
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi | Video 20.02.2025 | 16:04
Salih Tuna | Turşucu Hurşit ve bilim 03:19
Salih Tuna | Turşucu Hurşit ve bilim 20.02.2025 | 15:50
Bercan Tutar | Vesayetçilerin son çırpınışları 04:30
Bercan Tutar | Vesayetçilerin son çırpınışları 20.02.2025 | 15:47
Faruk Erdem | Emekliye üç maaş hakkı 05:08
Faruk Erdem | Emekliye üç maaş hakkı 20.02.2025 | 15:45
Okan Müderrisoğlu | Haddini aşan zıddına döner! 04:06
Okan Müderrisoğlu | Haddini aşan zıddına döner! 20.02.2025 | 15:42
Mahmut Övür | ‘Şaibe’ ve ‘haram lokma’ siyaseti 04:07
Mahmut Övür | ‘Şaibe’ ve ‘haram lokma’ siyaseti 20.02.2025 | 15:40
Vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi konuştu: Kavga bilmez, dövüş bilmez, çok naif bir çocuktu | Video 03:23
Vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi konuştu: "Kavga bilmez, dövüş bilmez, çok naif bir çocuktu" | Video 20.02.2025 | 09:45
Hakkari’de 175 kilogram esrar ele geçirildi | Video 00:50
Hakkari'de 175 kilogram esrar ele geçirildi | Video 20.02.2025 | 09:13
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 00:40
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 20.02.2025 | 08:09
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a adli kontrol talebi 01:54
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a adli kontrol talebi 20.02.2025 | 00:32
Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı 01:04
Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı 19.02.2025 | 22:19
İstanbul’da metro ve metrobüs duraklarında izdiham 00:21
İstanbul'da metro ve metrobüs duraklarında izdiham 19.02.2025 | 18:44
Nebi Miş | Güvenilir ülke Türkiye’ye duyulan ihtiyaç 03:44
Nebi Miş | Güvenilir ülke Türkiye’ye duyulan ihtiyaç 19.02.2025 | 16:18
Melih Altınok | Basında Ülker çikolatalı gofreti sevmeyen yok 04:35
Melih Altınok | Basında Ülker çikolatalı gofreti sevmeyen yok 19.02.2025 | 16:16
Hilal Kaplan | Türkiye’nin özgün Ukrayna politikası 03:58
Hilal Kaplan | Türkiye'nin özgün Ukrayna politikası 19.02.2025 | 16:14
Dilek Güngör | Akkuyu parası serbest kalır mı? 04:23
Dilek Güngör | Akkuyu parası serbest kalır mı? 19.02.2025 | 16:12
Salih Tuna | Bir siyasi ayakçının ibretlik sonu 03:19
Salih Tuna | Bir siyasi ayakçının ibretlik sonu 19.02.2025 | 16:10
Başkan Erdoğan: TÜSİAD! Haddini bilmeyi öğreneceksin | Video 20:21
Başkan Erdoğan: "TÜSİAD! Haddini bilmeyi öğreneceksin" | Video 19.02.2025 | 13:19
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e şiir tepkisi: Asıl cahilin kendisi olduğu ortaya çıktı | Video 59:51
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e şiir tepkisi: "Asıl cahilin kendisi olduğu ortaya çıktı" | Video 19.02.2025 | 13:19
Emine Erdoğan’dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım: Gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum | Video 01:14
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım: "Gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum" | Video 19.02.2025 | 11:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA