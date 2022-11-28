Video Haber ASELSAN'dan nefes kesen paylaşım: "GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız!" | Video
ASELSAN'dan nefes kesen paylaşım:

ASELSAN'dan nefes kesen paylaşım: "GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız!" | Video

28.11.2022 | 11:30

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Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu ASELSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yakın hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiği "GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi"nin nefes kesen anlarını "GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği bu üstün savunma teknolojisini MaviVatan'a kazandırdığımız için gururluyuz." notuyla paylaştı.

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