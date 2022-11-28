ASELSAN'dan nefes kesen paylaşım: "GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız!" | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İYİ Parti vekilinden 15 Temmuz hakkında skandal ifade | Video 27.11.2022 | 13:11
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PKK/YPG Şehba mıntıkasından temizlenecek! Terör koridoru son bulacak | Video 27.11.2022 | 12:15
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Bodrum’da otomobil alev topuna döndü | Video 26.11.2022 | 23:23
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde | Video 26.11.2022 | 21:23
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık | Video 26.11.2022 | 18:51
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Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu ASELSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yakın hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiği "GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi"nin nefes kesen anlarını "GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği bu üstün savunma teknolojisini MaviVatan'a kazandırdığımız için gururluyuz." notuyla paylaştı.