Atatürk havalimanı'nda yapılan salgın hastanesindeki son durum havadan görüntülendi | Video

Atatürk Havalimanı'nda başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları da tamamlandı. Öte yandan hastanenin çevre düzenlemesine de başlanırken, hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.