‘Atatürkçüleri tasfiye etti, FETÖ’cüleri aday yaptı’
Mehmet Barlas'ın 15.04.2023 tarihli köşe yazısı
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