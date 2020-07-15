Ayasoyfa Camii yeniden ibadete açılacağı güne hazırlanıyor! | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Ayasofya Camii ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı. Ayasofya Camii'nde çalışmalara başlayan ekipler kameraya yansıdı.