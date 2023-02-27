Video Haber Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız" | Video
Bahçeli:

Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız" | Video

27.02.2023 | 15:30

Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'daki incelemelerin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçerek açıklamalarda bulundu.

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