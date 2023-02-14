Bahçeli: "Depremden etkilenen illerimizi tek tek ziyaret edeceğim" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin, bölgede tarih boyunca yaşanan en büyük sismik hareket olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu zor günleri birlikte aşacağız." dedi. Devlet Bahçeli öte yandan depremden etkilenen illeri tek tek ziyaret edeceğini söyledi.
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