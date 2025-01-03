Video Haber Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur'u andı | Video
Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur'u andı | Video

Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur'u andı | Video

03.01.2025 | 16:57

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak hayatını kaybeden sanatçıyı andı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip, trafiğe çıktı. Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi. Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde şehirde gezerken çekilen video, MHP tarafından paylaşıldı. Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hilal Kaplan | Ölüm, bir ‘AKP projesi’ olabilir mi? 04:28
Hilal Kaplan | Ölüm, bir ‘AKP projesi’ olabilir mi? 03.01.2025 | 17:00
Melih Altınok | Diren Trump 05:12
Melih Altınok | Diren Trump 03.01.2025 | 16:58
Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur’u andı | Video 04:37
Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur'u andı | Video 03.01.2025 | 16:57
Dilek Güngör | Gaz sancısı! 05:04
Dilek Güngör | Gaz sancısı! 03.01.2025 | 16:54
Başkan Erdoğan rakamları açıkladı! İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı | Video 28:51
Başkan Erdoğan rakamları açıkladı! "İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" | Video 03.01.2025 | 16:26
Adalet Bakanı Tunç, İzmir’de şehitler Fethi Sekin ve Musa Can’ı anma törenine katıldı | Video 02:19
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de şehitler Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma törenine katıldı | Video 03.01.2025 | 13:55
Depremzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor! Bakan Kurum paylaştı: İşte eser meydanda | Video 01:16
Depremzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor! Bakan Kurum paylaştı: "İşte eser meydanda" | Video 03.01.2025 | 10:49
17 ilde DEAŞ’a yönelik Gürz-35 operasyonları: 42 şüpheli yakalandı | Video 00:33
17 ilde DEAŞ'a yönelik “Gürz-35” operasyonları: 42 şüpheli yakalandı | Video 03.01.2025 | 08:24
CHP’li milletvekilinden Bakan Kurum’a teşekkür | Video 00:28
CHP’li milletvekilinden Bakan Kurum'a teşekkür | Video 02.01.2025 | 16:47
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü | Video 13:36
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü | Video 02.01.2025 | 16:18
Yavuz Donat | Özel’den Erdoğan’a 07:03
Yavuz Donat | Özel'den Erdoğan'a 02.01.2025 | 15:05
Salih Tuna | Yemiyor, çalıyorlar! 04:46
Salih Tuna | Yemiyor, çalıyorlar! 02.01.2025 | 15:01
Okan Müderrisoğlu | Galata Köprüsü... İlahi görev, tarihi ödev! 03:32
Okan Müderrisoğlu | Galata Köprüsü... İlahi görev, tarihi ödev! 02.01.2025 | 14:59
Özlem Doğaner | Gelecek geldi 05:01
Özlem Doğaner | Gelecek geldi 02.01.2025 | 14:56
Mahmut Övür | Bir ’isyan’ örgütünün sonu 03:52
Mahmut Övür | Bir 'isyan' örgütünün sonu 02.01.2025 | 14:54
Bercan Tutar | İsrail’in en büyük düşmanı kendisi 04:28
Bercan Tutar | İsrail'in en büyük düşmanı kendisi 02.01.2025 | 14:51
Haşmet Babaoğlu | Gelecek uzun sürer 02:52
Haşmet Babaoğlu | Gelecek uzun sürer 02.01.2025 | 14:48
MSB: 2024 yılında 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirildi | Video 10:22
MSB: 2024 yılında 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirildi | Video 02.01.2025 | 13:00
SON DAKİKA! Kürşad Zorlu, İYİ Parti’den istifa etti | Video 02:44
SON DAKİKA! Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti | Video 02.01.2025 | 12:31
2024’ün son gününde düzenlenen Kalkan-37 operasyonlarında 42 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 02:27
2024’ün son gününde düzenlenen “Kalkan-37” operasyonlarında 42 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 02.01.2025 | 08:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA