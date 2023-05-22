Bakan Derya Yanık A Haber'de açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik sözü | Video

Evlilik kredisi sistemi nasıl işleyecek? Ev kadınlarının emekliliği nasıl desteklenecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Yanık, "Her vatandaşımızı sosyal güvenlik sisteminde tutacağız." ifadelerini kullandı.