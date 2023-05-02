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Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek" | Video

02.05.2023 | 14:28

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitinginde müjde vereceğini açıklayarak, "Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek. O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek. Daha önce terör nedeniyle giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz alıyoruz" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kapalı pazaryerini gezdi. Bilecik milletvekili adaylarıyla birlikte pazarcı esnafını dolaşan Bakan Dönmez, partisine ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Pazaryeri ziyaretinin ardından İsmet İnönü Caddesi'ndeki Ak Parti Bozüyük seçim irtibat ofisine geçen Bakan Dönmez, partililerle bir araya geldi. Enerji de dışa bağımlılığı azaltmak yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan petrolle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gabar bölgesinde son yılların en büyük keşiflerinden birini yaptıklarını ve bunun müjdesini bugün Konya?da miting düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamayacağını ifade eden Bakan Dönmez, "Bedava doğalgaza ilişkin karar dün Resmi Gazete de çıktı. Bu ay gelecek faturalarınızda evet, tüketim değerini göreceksiniz, tüketim bedelini göreceksiniz. Ama son satırda ödenecek bedeli sıfır olarak göreceksiniz. Bu vatandaşımıza hizmetimizin bir göstergesi olarak algılanmasını arzu ediyoruz. Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek. O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek. Daha önce terör nedeniyle giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz alıyoruz. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız enerjinin neredeyse yüzde 70?ini ithal ediyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl başta petrol ve doğal gaz olmak üzere yaklaşık 95 milyar dolar bir fatura ödedik yurt dışına. Bunu Yolu da aramaktan geçiyor. Biliyorsunuz bulanlar ancak arayanlar ama her arayan da bulamıyor. Nasıl bir şey? Şimdi ekibimiz artık bu işe odaklandı. Gece, gündüz demeden sahada karış karış. Hem karada hem de denizde aramalarını yoğunlaştırdı. Biz önümüzdeki aylarda ve yıllarda da inşallah hem Karadeniz'de hem de karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

1 MİLYARLIK GES TESİSİ BUGÜN AÇILACAK
Konya'da bugün açılışı yapılacak olan güneş enerji santraline de değinen Bakan Dönmez, 1 milyar dolar yatırımlı tesisin Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali (GES) olduğunu söyledi. GES tesisindeki kullanılan başta güneş panellerinin olmak üzere birçok malzemenin Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, şunları söyledi:
"Bugün ayrıca hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük güneş santrallerinden bir tanesinin hizmete açılış törene katılacağız. Avrupa'nın en büyük güneş santralini Konya Karapınar'da açıyoruz. Bin megavatlık bir tesisten bahsediyoruz. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım. Ama buradaki tesisin bir özelliği de şu; orada kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı, başta güneş paneli olmak üzere Türkiye'de üretiliyor. Geçmişte bu ekipmanları da biz ithal ediyorduk. Evet, rüzgar, güneş, su bizim kaynak itibariyle. Ama o kaynakları elektriğe dönüştürecek, ekipmanda dışa bağlıydı. Başka bir ifadeyle teknolojide dışa bağımlıydık. Şimdi artık güneş panellerini kendimiz üretiyoruz. Sadece ülkemizde kullanılanları değil yurt dışında da başta Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya olmak üzere birçok pazarlara da artık güneş paneli üretip gönderebiliyoruz. Rüzgar kanadı, rüzgar ekipmanları gönderebiliyoruz. Tıpkı İHA'da SİHA'da Togg2da, TCG Anadolu'da nasıl yerli bir yerli ve milli sanayi oluşturduysak enerjide de yerli ve milli sanayide ciddi atılımlar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra bu hamlelerimiz, ürünlerimiz, teknolojimiz gelişerek büyüyecek"

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projelerin muhalefet partileri tarafından karalanmak istendiğini belirterek, "Şimdi birileri de kalkmış. Bunları karalamak için elinden geleni yapıyor. 3-5 oy uğruna Kandil'le masaya oturmaktan da çekinmeyen bir kesim var. Türk bayrağının altında İstiklal Marşı'nı okuyamayanlarla bizim işimiz yok. Bu vatandaşımızla her yerde görüyor zaten. Evet biz bugün aslında projelerimizde, vaatlerimizle yarışmak isterdik. Ama konu bambaşka bir noktaya gitti. Zaten o alanda bizimle yarışacak herhangi bir önerileri, projeleri de yok. Hepsi hayalden ibaret. Ama bugün konu artık vatan, millet, devlet ve bayrak olmuş durumda. Ben de vatandaşımızın vatanına, milletine bayrağına, devletine bir kez daha sahip çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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