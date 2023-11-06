Bakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermedi | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi Gazze'deki gelişmeler oldu. Blinken'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı. Türkiye'nin, Blinken'ı üst düzey bir yetkili olmadan karşılaması ise dikkatlerden kaçmadı. Bakan Hakan Fidan ise Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermedi ve tokalaşarak selamlaştı.
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