Bakan Fidan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Forum'da Gazze'nin geleceğinin konuşulduğunu dile getiren Bakan Fidan, "Filistin'in sesi olmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. Fidan öte yandan, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılacak görüşmeye ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.
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