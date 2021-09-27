Video Haber Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi | Video

Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi | Video

Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi | Video
27.09.2021 | 16:43

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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde YPG'ye mühimmat desteği sağladığını belirterek, verilen desteğin sonlandırılması için her seviyede girişimde bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kosova ve Bosna Hersek'teki Türk Temsil Heyet Başkanları, Somali ve Libya'daki Türk Görev Kuvveti Komutanları, Azerbaycan Görev Grup Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı, Donanma Komutanı devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YOĞUN BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"
Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DA FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK"
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere faaliyetlerimizi tüm komşularımızın sınır güvenliğine, egemenlik haklarına saygılı olarak yerine getiriyoruz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi vatanımızın, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilen görevi yerine getirebilmek için artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

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