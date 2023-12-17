Bakan Koca depremzedelerden helallik istedi | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de Sağlık Bakanlığının 2024 Yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili yapılan çalışmalara değindi. Bakan Koca, “Sağlık Bakanı olarak, elimden gelen ne varsa, kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek, gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim.” dedi