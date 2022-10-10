Bakan Kurum duyurdu: "Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona geldik" | Video

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Artvin’in, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın, sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İçişleri, Ulaştırma, Tarım Bakanlığı ile el birliğiyle çalıştık. TOKİ’mizle inşasını yaptık. Ve Türkiye’nin en büyük iskân projesinde sona geldik. Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçemizi yeni yerine taşımaya başladık. Yeni Yusufeli’ni biz çok beğendik." ifadelerini kullandı.