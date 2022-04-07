Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü | Video
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sokak atık toplayıcılarının çalışma koşullarına ilişkin, "Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan kardeşlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için sizin mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz" dedi.