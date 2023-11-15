Video Haber Bakan Özhaseki Azerbaycan'da | Video
Bakan Özhaseki Azerbaycan'da | Video

Bakan Özhaseki Azerbaycan'da | Video

15.11.2023 | 12:20

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkenin ulusal lideri Haydar Aliyev'in kabri ile şehitlikleri ziyaret etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki resmi ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'da temaslarına başladı. Özhaseki, başkent Bakü'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Özhaseki, Azerbaycan Şehitler Hıyabanı'ndaki anıta da çelenk koydu. Sonrasında Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Özhaseki, buradaki anıta da çelenk sundu, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve anıt defterini imzaladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki Azerbaycan'a iklim ve meteoroloji alanında yapılacak toplantı için geldiklerini belirterek, "Daha önce yaptığımız iki ülke arasındaki birtakım anlaşmalara, sözleşmelere dayalı olarak bu ilişkiyi devam ettiriyoruz. Biz bu münasebetleri sonuna kadar zaten devam ettirmekte de kararlıyız. Türk dünyasında olan her türlü sosyal, içtimai, ekonomik ne kadar olay varsa bizi yakından ilgilendiriyor. Eğer burada keder varsa biz üzülüyoruz, burada bir sevinç varsa onu da paylaşıyoruz. Bundan sonra da inşallah ilanihaye bu tür duyguları devam ettirmeye de kararlıyız. Bu vesileyle gerek hükümetimizin her bir alanındaki bakan arkadaşlarımız, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'ne ait her bir kurum gerek Azerbaycan'da gerekse Türk illerinde olan her bir olayla yakından ilgilenmeye de devam edecektir. Bunun önemini biz hissettiğimiz için her alanda da bu iş birliğini sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Bizim gözümüzün nuru yüce Peygamberimiz, 'Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var' buyuruyor. O yüzden biz bir olmaya da devam etmeliyiz" dedi.

"FİLİSTİN'DE BİR KATLİAM İŞLENİYOR"
İslam ve Türk dünyasının değerlerine düşman olanların bir araya geldiklerini vurgulayan Özhaseki, "Nasıl vicdansızca saldırdıklarını ve herhangi bir etik kural, ahlaki kural tanımadan barbarca saldırılar karşısında nasıl göz yumduklarını hep beraber görebilirsiniz. Bütün dünyanın gözü önünde şimdi Filistin'de bir katliam işleniyor. Sadece iki ordu asla orada çarpışmıyor. Bunu böyle bilelim. Masumlar ölüyor, kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, hastaneler basılıyor ve çok kötü görüntüler geliyor. Bunları izlemekten bile emin olun haya duyuyoruz. Fakat basit bir dille bile bunu kınayamayan bir Avrupa var ve Amerika var. Bundan da son derece üzüntü duyuyoruz. Demek ki biz bir olursak, güçlü olursak karşımızdaki kötülere bir şey yapamazlar. İnşallah bundan sonra biz beraber olmaya da devam edeceğiz" dedi. Bakü temasları kapsamında 2. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'na katılacak olan Özhaseki, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya gelecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emine Erdoğan’dan dünyaya mesaj: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz? | Video 11:18
Emine Erdoğan'dan dünyaya mesaj: "Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?" | Video 15.11.2023 | 14:04
Başkan Erdoğan: Ey Netanyahu! Artık ecelin geliyor! | Video 01:09:58
Başkan Erdoğan: "Ey Netanyahu! Artık ecelin geliyor!" | Video 15.11.2023 | 13:49
Bakan Tunç: Bireysel başvuru hakkından geriye dönüş yok | Video 03:51
Bakan Tunç: "Bireysel başvuru hakkından geriye dönüş yok" | Video 15.11.2023 | 12:21
Bakan Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti | Video 00:55
Bakan Güler: "Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti" | Video 15.11.2023 | 12:21
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mutlaka olacak | Video 04:54
Bakan Tekin: "Öğretmen ataması mutlaka olacak" | Video 15.11.2023 | 12:21
Bakan Özhaseki Azerbaycan’da | Video 04:23
Bakan Özhaseki Azerbaycan'da | Video 15.11.2023 | 12:20
Bakan Yerlikaya açıkladı 1222 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:40
Bakan Yerlikaya açıkladı "1222 düzensiz göçmen yakalandı" | Video 15.11.2023 | 08:41
İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e 5 günlük yürüyüş başlattı 04:40
İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e 5 günlük yürüyüş başlattı 14.11.2023 | 23:12
Fransız sunucu bir gazeteciyi, Filistinlileri anladığını söylediği gerekçesiyle azarladı 00:15
Fransız sunucu bir gazeteciyi, Filistinlileri anladığını söylediği gerekçesiyle azarladı 14.11.2023 | 23:19
Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine indi, o anlar kamerada 00:12
Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine indi, o anlar kamerada 14.11.2023 | 23:12
Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı: 2 yaralı 00:19
Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı: 2 yaralı 14.11.2023 | 23:12
Alişan’dan Buse Varol’a aşk dolu sözler: Allah çıkardı karşıma seni… 01:04
Alişan’dan Buse Varol’a aşk dolu sözler: Allah çıkardı karşıma seni… 14.11.2023 | 22:21
İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat’a ait anıtları yıktı 00:38
İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat'a ait anıtları yıktı 14.11.2023 | 19:00
Siverek’te yelekleri deneme süsüyle çaldı, on anlar güvenlik kamerasında! 00:57
Siverek’te yelekleri deneme süsüyle çaldı, on anlar güvenlik kamerasında! 14.11.2023 | 18:52
Otomobil ile çarpışan minibüs evin bahçesine girdi 01:18
Otomobil ile çarpışan minibüs evin bahçesine girdi 14.11.2023 | 18:05
Uyuşturucuyla yakalanıp serbest kalan cep telefoncu savcının itirazı üzerine tutuklandı 00:38
Uyuşturucuyla yakalanıp serbest kalan cep telefoncu savcının itirazı üzerine tutuklandı 14.11.2023 | 17:53
Başkan Erdoğan Hacer Muhterem Coşan’ın cenaze törenine katıldı | Video 10:01
Başkan Erdoğan Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı | Video 14.11.2023 | 16:16
Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | Video 00:17
Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | Video 14.11.2023 | 15:28
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! 00:24
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! 14.11.2023 | 13:21
Bahçeli’den çarpıcı mesajlar! AYM yetkilerini aştı yargısal aktivizm yaptı: Gereken TBMM’de yapılmalı! | Video 46:27
Bahçeli'den çarpıcı mesajlar! "AYM yetkilerini aştı yargısal aktivizm yaptı: Gereken TBMM'de yapılmalı!" | Video 14.11.2023 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA