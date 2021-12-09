Bakan Soylu açıkladı "İBB'nin işe aldığı 557 kişide terör örgütü bağlantısı var" | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 33 bin personel alımı yaptığını, bunun 12 bininin ancak incelenebildiğini, 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu duyurdu.