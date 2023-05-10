Bakan Soylu: "Diyarbakır Lice'deki çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi" | Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Diyarbakır Lice'de bir çatışma var, 1 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
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