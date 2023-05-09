Bakan Soylu duyurmuştu… İşte o operasyonda ele geçirilen zehirler… | Video 09.05.2023 | 10:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duyurduğu ve İstanbul Narkotik Masası’nın operasyonuyla ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyeti’nde sergilendi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Son bir ayda düzenlenen 17 operasyonda bir ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ve 88 bin 462 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Büyükçekmece'de yapılan baskıda 780 kilogram kısaca "MET" adı verilen Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Son bir ayda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen ve 23 uyuşturucu madde satıcısının yakalandığı 17 farklı operasyonda sekiz farklı türde toplam bir ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ve 88 bin 462 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.